"Marche de la colère" à Paris, plus de 15 000 policiers réclament de meilleurs conditions de travail

Entre 15 000 et 20 000 policiers vont marcher ce mercredi dans les rues de Paris pour réclamer de meilleurs conditions de travail. Parmi les points saillants de leur plateforme revendicative, pression hiérarchique, matériels logistiques dépassés ou usés, surcharge de travail, manque de considération de la hiérarchie et surtout un nombre criard de suicide... entre autres.



Rappelons que cette année, une cinquantaine de policiers se sont donnés la mort si l'on en croit la chaine RTL établie à. Selon certains, le matériel vétuste les expose souvent au risque et au danger sur le terrain. Pour d'autres, il y a lieu de trouver des réformes allant dans le sens d' allègement les heures de travail plus favorable. Au sortir de cette marche, les syndicats attendent un geste fort de la part du gouvernement.