Marche des populations de Joal Fadhiouth : "Nous demandons la fermeture de l'usine, qui a fini de causer des problèmes de santé aux populations" (Mamadou D. Faye) Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Après de longues concertations, les populations de Joal-Fadiouth ont décidé d'exprimer leur exaspération devant ce qu'elles vivent, respirent et subissent au quotidien. Selon leur porte-parole Mamadou Faye, depuis presque 10 ans que l'usine Omega Fishing existe, implantée en plein cœur de la station touristique de Joal Fadiouth, appartenant à des chinois et spécialisée dans la farine de poisson, beaucoup de problèmes de santé ont vu le jour. D'où la marche de protestation de ce mercredi 24 juillet pour demander la fermeture de l'usine. "Aujourd'hui la population est atteinte de troubles respiratoires chroniques, nous voyons apparaître des cas d'asthme sur les enfants, des maux de tête récurrents, des vomissements, une odeur pestilentielle qui se répand jusque dans les habitations de manière continue. Nous demandons aujourd'hui, à travers l'organisation de cette marche à visibilité publique, aux autorités sénégalaises, la fermeture de cette usine très rapidement. La dignité, et le Droit à vivre sainement, des femmes et des hommes de Joal-Fadiouth n'est pas une valeur relative! Tout être humain y aspire. Prétendre le contraire relève de la malhonnêteté intellectuelle, voire de l'ignorance. Aujourd'hui, c'est le cri du cœur de toute une population qui subit une injustice", clame Mamadou Doudou Faye, coordonnateur du collectif au micro de Dakaractu Mbour...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Marche-des-populations-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager