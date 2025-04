Marché du travail : 57,0% des personnes en âge de travailler concernés au 4e trimestre 2024

Selon le sexe, renseigne l’Ansd, il est nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 67,9% et de 46,6%. En glissement annuel, le niveau de participation s’est rétracté de 4,8 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.



«Au compte du trimestre sous revue, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 39,6%. Il s’est rétracté de 4,2 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2023 où il était estimé à 43,8%. Le niveau d’emploi est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 42,2% et de 35,8%. En outre, le taux d’emploi est deux fois plus élevé chez les hommes (53,7%) que chez les femmes (26,2%) », informe l’Ansd.



S’agissant de l’emploi salarié, sa part, dans le total des emplois, s’est située à 38,6% au quatrième trimestre de 2024. Cette proportion a baissé de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année 2023 (39,8%). Elle varie selon le sexe et selon le milieu de résidence. Chez les hommes, elle est estimée à 44,9% contre 26,3% pour les femmes. Le niveau d’emploi salarié est également plus de deux fois plus important en milieu urbain (47,4%) qu’en zone rurale (23,6%).



L’Ansd ajoute qu’au quatrième trimestre de l’année 2024, les aides-familiaux ont représenté 10,4% de la main-d’œuvre (ou population active) contre 6,8% au trimestre correspondant de l’année précédente. Leur part est plus importante en milieu rural (20,5% de la main d’œuvre contre 2,7% en milieu urbain). Selon le sexe, la part des aides familiaux parmi la main d’œuvre est relativement plus importante chez les femmes (11,1%) que chez les hommes (9,9%).

Adou Faye







