Marché financier UEMOA : Vers un retour des obligations de relance et des bons de soutien et de résilience

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 00:04 | | 0 commentaire(s)|

Dans son courriel, la direction de UMOA-Titres à justifie le contexte dans lequel, cette reconduction sera faite.



<< Aujourd’hui, le monde continue d’être confronté aux conséquences néfastes de la crise sanitaire à travers notamment la perturbation de la chaine d’approvisionnement mondiale qui a causé la montée des cours des produits importés, dont les produits pétroliers et énergétiques, avec des répercussions prévisibles sur les économies des pays de l’UEMOA, qui devront faire face à des chocs adverses et inhabituels>>, avancent les responsables de UMOA-Titres.



ils ajoutent que ces facteurs de risque sont amplifiés par les crises géopolitiques, en particulier le conflit russo-ukrainien, qui devraient peser davantage sur les perspectives de croissance.



De l’avis des responsables de UMOA-Titres, tout au long de l’année 2021, les Etats membres de l’UEMOA ont mis en place des plans de relance économique massifs financés au travers des budgets nationaux et qui ont permis de renouer avec la croissance économique.



Les Investisseurs opérant dans cette zone ont ainsi soutenus les Etats en participant à leurs émissions d’ODR et de BSR.



Dans le contexte de la future reconduction des ODR et de BSR, UMOA-Titres a ainsi convié les investisseurs à une Visio Conférence qui sera organisée le vendredi premier avril 2022. Selon les responsables de UMOA-Titres, cette Visio Conférence représente une occasion unique pour les investisseurs d’échanger sur les caractéristiques et particularités des ODR et des BSR.

Oumar Nourou





Source : Dans un courriel adressé aux Investisseurs opérant sur le marché financier de l’UEMOA, les responsables de UMOA-Titres les ont fait savoir de la décision de la BCEAO en collaboration avec eux, de reconduire au titre de l’année 2022, le dispositif de refinancement des Obligations de Relance (ODR) et des Bons de Soutien et de Résilience (BSR) afin d’accompagner les Etats membres de l’UEMOA.Source : https://www.lejecos.com/Marche-financier-UEMOA-Ver...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook