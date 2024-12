Marché interbancaire de l’Uemoa : Une hausse 20,8% du volume des échanges en octobre 2024

«Par rapport au marché interbancaire de l'Uemoa, une augmentation du volume des échanges a été constatée en octobre 2024. Toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations s’est élevé à 883,8 milliards contre 735,3 milliards en septembre 2024, soit une hausse de



La Bceao informe que les résultats de l’enquête sur les conditions de banque laissent apparaître une légère baisse des taux d'intérêt débiteurs des banques en octobre 2024 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union s’est fixé à 7,09% en octobre 2024, en baisse de 3 points de base par rapport au niveau de 7,12% du mois précédent. Quant aux taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils se sont établis à 5,49% au cours du mois sous revue, en hausse de 12 points de base par rapport au mois de septembre 2024.



Au cours du mois d’octobre 2024, l’indicateur du climat des affaires est demeuré au-dessus de sa tendance de longue période, ressortant à 101,0, ce qui traduit un maintien de la confiance des chefs d’entreprise sur l’orientation favorable des activités. Il est en hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent. Les principaux indicateurs d’activités ont enregistré une accélération au cours de la période sous revue. Ainsi, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice du chiffre d'affaires dans les services marchands s'est accru de 3,9%, après une progression de 3,7% un mois plus tôt.



La production industrielle a augmenté de 19,6% en octobre 2024, après une hausse de 13,4% en septembre 2024. Quant au chiffre d’affaires des entreprises commerciales, il est ressorti en hausse de 4,8% au cours du mois sous revue, contre 2,9% en septembre 2024.



Le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 3,4% en octobre 2024, en décélération de 0,2 point de pourcentage (pdp) par rapport au niveau de 3,6% observé le mois précédent. Le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix des produits frais et de l'énergie, est resté stable à 2,3% en octobre 2024, par rapport à son niveau un mois plus tôt. L’analyse par fonction montre que la décélération des prix est observée essentiellement au niveau de la composante des produits alimentaires (-0,4 point de pourcentage). En effet, les prix des produits alimentaires ont enregistré une progression de 4,6% au cours du mois sous revue, après une hausse de 5,0% un mois plus tôt.

Sur le marché monétaire régional, le refinancement accordé par la Bceao aux banques et établissements financiers est passé de 8.754,8 milliards en septembre 2024 à 8.734,1 milliards en octobre 2024 et atteint 8.807,6 milliards en début novembre 2024.

