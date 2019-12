Marche pour Guy Marius Sagna et compagnie : 33 organisations se donnent rendez-vous à la place de l’Obélisque, ce vendredi, à 15h Au moins 33 organisations de la société civile vont se retrouver à la place de l’Obélisque, ce vendredi à 15h pour une marche contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius et autres, professeur Babacar Diop, arrêtés et emprisonnés lors d’une première marche, pour le 29 novembre dernier. Le collectif Nio Lank, Nio Bagn, initiateur de cette marche exige, entre autres, l’annulation de la hausse du prix de l’électricité, l’audit de la Senelec et la libération immédiate de Guy Marius Sagna et compagnie.

