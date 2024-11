Marchés de gré à gré : Une débâcle financière de 5240,8 milliards FCfa, révélée Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Un audit réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF), à la demande du ministère des Finances et du Budget, a mis en évidence de graves violations dans le domaine des marchés publics. Ce rapport couvre la période allant de 2019 à fin mars 2024. D’après le quotidien "Libération", les […] Sénégal Atlanticactu/ Marchés publics/ Saliou Ndong Un audit réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF), à la demande du ministère des Finances et du Budget, a mis en évidence de graves violations dans le domaine des marchés publics. Ce rapport couvre la période allant de 2019 à fin mars 2024. D’après le quotidien Libération, les auditeurs ont constaté que 38 des 44 contrats signés durant cette période ont été attribués par entente directe, représentant ainsi 87 % des marchés. Cela correspond, selon le journal, à un montant de 5240,8 milliards de francs CFA sur un total de 5978,2 milliards engagés. De plus, le quotidien souligne que « la valeur totale des offres à initiative privée (offres spontanées et offres d’initiative privée) se chiffre à 860,5 milliards de francs CFA, soit 16 % des contrats ». Plus inquiétant encore, l’IGF a révélé que, parmi les huit avenants examinés dans le cadre de ces marchés de gré à gré, deux ont été signés en infraction totale au plafond réglementaire de 30 % applicable aux contrats concernés.



