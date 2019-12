Marème: "Après 6 ans de mariage, je viens de découvrir que mon mari est un homosexuel"

"Je suis dans le désarroi le plus total et je ne sais pas comment m’en sortir. Voilà, il y a quelques jours j’ai appris par le pur des hasards que mon mari est un homosexuel. Nous sommes mariés depuis six ans et avons deux enfants. Je ne l’ai jamais soupçonné sauf il y a trois ans car c’était la croix et la bannière pour qu’il accepte de me faire l’amour. A cette période, je le soupçonnais d’avoir une maîtresse et n’arrêtais pas de l’espionner. C’était tout le temps dispute sur dispute car il n’aimait pas que je fouille dans son portable.



Nous avons finalement eu une conversation sérieuse et il m’a assuré que c’était le boulot qui le stressait autant et qu’il allait faire plus d’effort. Il est devenu plus attentionné, j’ai laissé tomber. Il y a trois jours, il a eu une panne d’oreiller et dans la précipitation, il a oublié son portable à la maison qui a sonné deux fois. Je me suis demandée qui pouvait bien l’appeler de si bon matin et quand j’ai regardé, c’était son ami et collègue x. Au moment où je repose le portable un message arrive. Ce dernier disait « Merde, tu es où, je t’attends depuis…Pour te punir de ton retard, je vais te faire crier. J’ai trop envie de toi…. » Le choc était total. Quand il est revenu à la maison en trombe, j’étais assisse par terre, mes jambes ne tenant plus.



Jusqu’au moment où je vous écris, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Il me fuit et moi-même j’ai trop honte. Je comprends maintenant pourquoi il partait ci – tôt le matin. Pourquoi il est si froid au lit, pourquoi, pourquoi ….. Je suis dégoûtée, en colère et complètement désemparée car je ne sais vraiment quoi faire ni quoi dire. Pourquoi ? Comment peut – il me faire ça. Nous avons deux enfants. Comment est – ce possible ? Est – ce de ma faute ? Je ne l’ai dit à personne et franchement je ne sais même pas quoi faire. Aidez-moi. J’aime tellement cet homme.