Mariage entre homosexuels, fortunes diverses pour les 20 prévenus

Le verdict sur l’affaire de la vingtaine de jeunes accusés d’avoir organisé un mariage et un anniversaire entre homosexuels vient de tomber. Ils ont été condamnés pour acte contre-nature. Dans sa décision, le tribunal a condamné l’initiateur de la fête et celui qu’il voulait marier à 6 mois ferme. Cinq autres prévenus se retrouvent avec […] Le verdict sur l’affaire de la vingtaine de jeunes accusés d’avoir organisé un mariage et un anniversaire entre homosexuels vient de tomber. Ils ont été condamnés pour acte contre-nature. Dans sa décision, le tribunal a condamné l’initiateur de la fête et celui qu’il voulait marier à 6 mois ferme. Cinq autres prévenus se retrouvent avec 3 mois de detention Un seul a été relaxé sans explication. Les 12 autres participants à la fête ont été libérés au bénéfice du doute. Pour rappel, les prévenus ont été arrêtés dans un appartement meublé, à Sacré-Cœur, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre.



Source : Source : https://letemoin.sn/mariage-en-homosexuels-fortune...

