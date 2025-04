Marie Angélique Diouf : Une voix forte pour Ousmane Sonko au Parlement Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Marie Angélique Diouf/ Serigne Ndong

Lors de la séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale, ce lundi 14 avril, Marie Angélique Diouf, vice-présidente du groupe parlementaire PASTEF, a souligné la profonde confiance que le peuple sénégalais accorde au Premier ministre Ousmane Sonko et à son équipe gouvernementale. Elle a appuyé ses propos en citant plusieurs faits marquants : la victoire à l'élection présidentielle avec plus de 54 % des voix, l'obtention d'une majorité parlementaire avec 130 sièges, ainsi que le franc succès de l'emprunt obligataire récent, qui a permis de collecter plus de 400 milliards de FCFA, bien au-delà des 150 milliards initialement visés.

En réponse, le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour cette confiance renouvelée et annoncé de prochaines initiatives de financement, notamment l'émission d'un SUKUK (obligation islamique) en tant que nouveau mécanisme de mobilisation de ressources. Ousmane Sonko a néanmoins exhorté les Sénégalais à maintenir leurs efforts pendant encore deux ans. « Il faut continuer à serrer les rangs pour sortir du gouffre et aller de l'avant », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective autour des priorités fixées par le gouvernement pour favoriser la reprise économique.



Source : Source : https://atlanticactu.com/marie-angelique-diouf-une...

