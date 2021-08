Marie Khémesse Ngom Ndiaye alerte: « Nous avons des cas graves chez les femmes enceintes»

« Nous avons des cas graves chez les femmes en état de grossesses », a déclaré lundi Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice de la Santé publique, lors du point quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Elle a ajouté, dans la foulée, que « des cas de Covid-19 et des décès liés à cette maladie ont été enregistrés chez les enfants ».



Selon elle, « la situation reste encore grave, parce que nous sommes à 70 cas graves en réanimation nécessitant de l’oxygène, qui est un produit partout recherché ». Et, malgré les « gros efforts » consentis par le Sénégal en matière de mise à disposition d’oxygène pour les patients atteints de Covid-19, notre pays compte encore « beaucoup de cas graves », au regard du nombre de nouveaux décès, dont 7 ont été enregistrés ces dernières 24 heures.



Dr. Marie Khémesse Ndom Ndiaye a, à cet effet, invité à vacciner toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans et à maintenir les gestes barrières.



Dans une note d’information signée lundi, le directeur de la Prévention, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, a indiqué que les femmes enceintes font désormais partie des cibles à vacciner contre le coronavirus.



Un total de 1 035 558 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination le 23 février.



A ce jour, le Sénégal compte 68012 cas positifs de Covid-19, dont 51071 guéris, 1495 décès et 15495 sous traitement.



Le Soleil

