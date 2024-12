Marie Lô, la fille d’Ismaïla Lô, condamnée pour une escroquerie de 550 millions FCfa Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Marie Lô/ Saliou Ndong Marie Lô, la fille du célèbre chanteur sénégalais Ismaïla Lô, a été condamnée pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Dakar. Elle a été jugée responsable du détournement de 533 millions de francs CFA, après avoir promis des rendements exceptionnels sur des projets fictifs. En conséquence, elle a écopé de 22 mois de prison ferme. De plus, elle sera obligée de rembourser près de 600 millions de francs CFA à ses victimes, parmi lesquelles figurent des personnalités telles que Dame Gaye, Marie Thérèse Wade, Aminata Amar, Moustapha Amar et Mamadou Ahmed Amar. Les faits remontent à une série de manipulations frauduleuses où Marie Lô aurait utilisé des factures pro forma et revendiqué des relations privilégiées, notamment avec l'épouse du ministre de l'Intérieur, pour convaincre des commerçants d'investir dans ses faux projets. Lors de l'audience du 7 novembre 2024, elle a reconnu certains faits, tout en contestant d'autres accusations, soutenant que ses accusateurs s'étaient mis d'accord contre elle. Le procureur avait demandé une peine de deux ans de prison ferme, ainsi qu'une amende d'un million de francs CFA. Placée sous mandat de dépôt depuis le 30 août 2023, Marie Lô devra encore purger six mois de détention avant de retrouver la liberté.



Source : Source : https://atlanticactu.com/marie-lo-fille-dismaila-l... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

