Marie Sow Ndiaye au PM : "Votre gestion après 6 ans, montre un chômage endémique et un désespoir sans précédent"

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

S’adressant au Premier ministre Boun Abdallah Dionne après son grand oral, la députée Marie Sow Ndiaye a affirmé que son gouvernement a « échoué sur toute la ligne » en matière de politique d’emploi des jeunes.



«Les jeunes Sénégalais sont traités comme des esclaves, ils meurent dans la Méditerranée dans des conditions inhumaines. J’aimerais bien vous entendre sur la promesse faite par le candidat Macky Sall sur les 500 000 emplois à la jeunesse. Vos programmes ne sont pas fonctionnels et les structures de financements sont complètement absentes dans l’accompagnement de la jeunesse. L’Anpej est une merveilleuse idée, mais malheureusement, elle est tombée dans des mains inexpertes », décrit la parlementaire.



Poursuivant, elle dira : « le résultat de votre gestion après six ans, montre un chômage endémique et un désespoir sans précédent chez les jeunes. On vous a attendu dire que Rew ma gui doxna* légui mou naw* (Le pays avance et bientôt, il va décoller). Mais, «daaraa doxoul » (rien ne va plus). Lors de la précédente Déclaration de politique générale, vous aviez affirmé que 46% des jeunes demandeurs d’emploi, sont sans qualification. Cela montre que rien ne marche depuis que vous êtes à la tête de ce pays »















Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook