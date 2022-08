*Marie Theuw Niane, Entre Amnésie Et Paranoïa ,Un Véritable Intellectuel Véreux Et Malhonnête ( Par Samba Ndong)* Un traître est celui qui quitte son parti pour s’inscrire à un autre et passe tout son temps à insulter ses anciens camarades ou bien dire des mensonges sur la personne qui l’a toujours honorée.



C’est difficile de reconnaître les vrais traîtres.

Prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le jaloux parent, le traître avant qu’il inocule son venin est une opération aussi complexe que de nettoyer une plaie infectée. C’est pourquoi il était presque impossible de comprendre jadis que Marie Theuw Niane est un traître qui orchestre cette sédimentation de mensonge et qui le porte sur le dos de notre fierté,de cette personne qui est une fierté continentale, son Excellence.

Cher Marie Theuw Niane!

La politique est loin d’être des calculs de trigonométries et encore moins de la géométrie.

En trigonométrie on lit en sens contre du fonctionnement des aiguilles d’une montre et en politique la lecture se fait dans le sens de l’aiguille de la montre .Vous êtes en contre courant de l’état et des réalités du Sénégal. La politique dépasse et surpasse l’audition de la raison. La politique demande du courage et de la constance. La constante en politique est très différente de la constante mathématique dont la dérivation donne une valeur nulle c’est-à-dire zéro. La constante en politique est pour symbole, la fidélité, la loyauté, la sincérité, l’honnêteté, l’abnégation et la détermination dans l’œuvre et dans l’action. Si aujourd’hui vous argumentez au confin du mauvais goût cela démontre à suffisance que vous êtes de ces traîtres qui étaient sous l’ombre pour scier froidement et avec lâcheté le fauteuil du président Macky Sall.

Tu es un intellectuel malhonnête, malhabile et véreux.

Cher Marie Theuw !

La géométrie politique veut de la carrée de l’hypoténuse de l’opposition est égale à la somme des mensonges et imbécilités .

La politique n’est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique parce que la raison qui lie ces deux suites est totalement différente des raisons politiques .

Les raisons des suites sont très différentes des raisons politiques. En mathématiques les calculs des suites arithmétiques se font de manière successive et pour connaître le second terme il faut avoir le premier terme.

Hélas cher Theuw tu cumule lâcheté et tortuosité

La politique est par excellence le domaine de l’intuition et de la raison qui parfois est inexplicable par les mathématiques .

La politique est une certitude non mathématique mais plutôt physique et chimique.

Pour assurer une bonne coalition il faut faire appel à la biophysique pour comprendre la clameur et avoir de l’entendement du peuple car les ultrasons ne peuvent être perceptible que par l’intuition.

Pour que la fusion de l’engagement politique soit parfaite il faut que les noyaux des atomes politiques s’organisent et respectent la trajectoire des réalités politiques .

En chimie nous avons eu à apprendre les acides carboxyliques et les dosages. Avoir une bonne coalition durable de tous les partis, il faut maîtriser les stratégies de dérivation des formules générales de la chimie. La compréhension parfaite de ces formules générales permettent d’avoir de bons liens politiques avec les autres partis .

Cher Marie

Gérer une coalition n’est égale à un cours magistral qui n’est que de la théorie. La politique c’est de la théorie polymérisée de la pratique.

Tu t’es trompé de météo politique. Qui peut croire à une gourette politique qui s’envole au gré du printemps politique.

Comme le disait Pierre Hebey : la vie offre toujours deux pentes .On grimpe où on se laisse glisser.

Mon cher Marie Theuw Niane, tu mélange les torchons et les serviettes.

L’échiquier politique est différent des schémas mathématiques .

Un intello qui n’utilise pas sa masse cérébrale pour tenir sa langue par obligation de réserve est comme un hibou qui chante sa mort certaine.

L’étude psychologique m’a extorqué un diagnostic fiable de ta personnalité maladive .

Mon cher THEUW , être conscient, c’est vivre la particularité de sa propre expérience en la transposant dans l’université de son savoir.

Être conscient c’est sentir , c’est pouvoir percevoir et parler, et c’est bien en effet ce socle fonctionnel qui constitue la conscience de l’être pour ainsi dire à sa base .

Un être conscient, est un être qui détient une conscience réfléchie .

L’attention porte à sa plus extrême puissance la réflexion, c’est à dire ce mouvement par lequel la pensée se replie sur elle-même pour multiplier les actes qu’elle dirige; tu dois saisir ce passage du spontané , à l’irréfléchi ; tu dois réfléchir sur cette réflexion.

La réflexion, c’est à dire la conjugaison pronominale ( je me regarde, je me sens, je me décide, je me juge et je pèse la teneur de mes propos ) de la relation d’un contenu de conscience au sujet conscient , c’est elle que je sollicite pour faire un diagnostic de cas de conscience.

Un intellectuel qui pratique la politique doit éviter le culte de l’affabulation et les fantasmes.

Un mathématicien digne de son nom doit se déplacer dans le pédigrée politique en diagonale.

Quand un ancien ministre et PCA se considère comme une taupe tapie sous l’ombre pour satisfaire à un aigri , un haineux et à un maraudeur politique, toutes les segmentations de l’état risquent d’être infestées par le mensonge.

Quand un homme s’engage , c’est à l’image d’un prêtre qui prêche pour ses fidèles mais malheureusement au Sénégal nous assistons dans ces trois derniers mois à des théâtres politiques dont les principaux acteurs étaient fortement ancrés dans les lambris du pouvoir qui déguste sans scrupule le strapontin. Marie Theuw Niane est devenu un schizophrène ambulant.

Cher Marie Theuw Niane

Dire que le Président Macky Sall concocte un plan de liquidation n’est qu’une agglomération de contre-vérité. Marie tu as tout faux et tu sais que tu ne dis pas la vérité.

*Samba Ndong responsable politique Apr Biscuiterie et coordonnateur National des jeunes cadres républicains, la COJECAR*

