Marième Bâ:"Cette 13e Biennale de l'Art africain contemporain participe de la diplomatie culturelle"

A l’occasion de la 13e édition de la Biennale de Dakar, l’Ambassadeur de France a organisé dimanche 6 mai à la Résidence de France (Cap Manuel), une réception en présence des commissaires d’exposition, de l’ensemble des artistes et exposants, de M. Simon Njami, Directeur artistique et de Mme Marième Ba, Secrétaire Générale. Cette dernière a bien voulu nous exposer les axes et perspectives de cette 13e édition de la Biennale de Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|