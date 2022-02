Marième Faye Sall danse Jerusalema

On connaissait la Ndar-Ndar Marième Faye Sall incapable de résister au son du tam-tam et du bongo, ce qu’on savait moins, c’est sa «vulnérabilité» face au son de la Sud-AfricaineNomcebo Zikode produite par Master KG. Hier, du haut de la loge présidentielle où elle se trouvait, la First Lady sénégalaise n’a pas pu se retenir dès que le son «Jerusalema» a été balancée. Et que Nomcebo Zikode est apparue. Ce sont ces petites choses qui font qu’on adore notre Première dame. Elle est vraiment décoincée quoi.



Source : https://www.jotaay.net/Marieme-Faye-Sall-danse-Jer...