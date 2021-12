Marine Le Pen et Sandrine Rousseau en colère : leurs domiciles vandalisés par des pro Zemmour Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Décembre 2021 à 12:58 | | 0 commentaire(s)| La campagne pour l'élection présidentielle 2022 continue de subir des débordements injustifiables et, regulièrement, ils émanent du clan d'Eric Zemmour. Après son premier meeting marqué par de la violence physique entre ses soutiens et des manifestants anti-racisme, voilà que des partisants à lui s'en sont pris aux domiciles de deux opposantes.

La candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle 2022 a fait vriller une partie de ses soutiens ! Violences pendant son meeting de Villepinte, vidéo choquante de militants simulant des tirs sur le président Macron et des élus de La France Insoumise et, désormais, vandalisme aux domiciles d'opposantes !



En effet, la candidate malheureuse de la primaire écologiste Sandrine Rousseau a annoncé que son domicile a été visé par des supporters d'Eric Zemmour. La façade et la porte d'entrée de son logement ont été dégradées dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 décembre. Sur Twitter, celle qui a perdu face à Yannick Jadot mais qui préside son conseil politique en vue de la prochaine élection, écrit : "Cette nuit des militants de Zemmour ont tambouriné, collé des tracts sur ma porte. Un pas de plus a été franchi dans la dénégation de la démocratie. Ces intimidations décuplent mon énergie à porter des discours écologistes, sociaux, féministes et antiracistes. J'ai déposé plainte."



La plainte a été déposée mercredi au commissariat de La Rochelle et fait état d'une "dégradation" de son domicile, à Lille. Sur la porte d'entrée de son appartement tout comme sur la façade de l'immeuble, on pouvait retrouver des "autocollants" du mouvement d'Eric Zemmour, Reconquête. Des sacs poubelle ont également été volontairement dispersés devant chez elle. "C'est de l'intimidation. À ce moment-là, je n'étais pas dans la maison mais mon conjoint y était. Heureusement, mes enfants n'y étaient pas", a-t-elle confié à France Info, choquée et en colère.



Elle n'est pas la seule à avoir subi ce sort puisque Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National pour la présidentielle - qui chasse sur les mêmes terres d'extrême droite qu'Eric Zemmour - a aussi vu son domicile des Yvelines être pris pour cible. "Des tags appelant à voter pour Eric Zemmour, ainsi que des affichettes à son effigie, ont été retrouvés sur la façade du domicile de la candidate à l'élection présidentielle. Selon Marianne, le rétroviseur de la voiture de Marine Le Pen a également été cassé. Les faits se seraient produits dans la nuit de mercredi à jeudi", relate Le Parisien. Celle-ci a porté plainte jeudi 23.

