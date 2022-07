Mark Zuckerberg dit que son projet Metaverse perdra beaucoup d’argent pendant 5 ans

Le projet Metaverse de la société Meta, anciennement Facebook, perdra des sommes d’argent « importantes » au cours des trois à cinq prochaines années, a déclaré mercredi le PDG Mark Zuckerberg aux actionnaires, a rapporté Bloomberg.



Ses commentaires sont venus en réponse à la question d’un actionnaire sur le retour sur investissement lors de l’assemblée annuelle du propriétaire de Facebook mercredi.



De nombreux produits de Meta pour un « internet incarné », où les utilisateurs seraient immergés dans un monde virtuel, ne seront probablement pas viables avant 10 à 15 ans, selon son conseil d’administration.



« Nous voulons que le matériel soit aussi abordable que possible pour tout le monde et nous assurer que l’économie numérique se développe », a déclaré Zuckerberg aux actionnaires.



Rien qu’en 2021, Meta a dépensé 10 milliards de dollars pour concevoir son métaverse.



Elle compte 10 000 employés travaillant sur la vision de Zuckerberg et souhaite en embaucher 10 000 supplémentaires pour travailler sur le projet.



Finalement, le Metaverse générerait des revenus en devenant une plate-forme permettant aux créateurs et aux entreprises de vendre des produits et services virtuels.



