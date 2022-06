Maroc : 1,371 milliard de dirhams aux actionnaires de la société Ciments du Maroc

Le dividende par action se situe à 95 dirhams. Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, se soldant par un bénéfice net de 1.209.155.133,65 dirhams.



De l’avis de la direction des Ciments du Maroc, toutes les résolutions faites par le Conseil d’Administration ont été approuvées par l’Assemblée Générale Ordinaire. Parmi celles-ci, il y a l’affectation du résultat augmenté du report bénéficiaire antérieur de 406,907 millions de dirhams. Ce qui donne un bénéfice distribuable de 1,616 milliard de dirhams.

Après prise en compte du dividende aux actionnaires de 1,371 milliard de dirhams, le compte report à nouveau s’élevé à 244,642 millions de dirhams.



La société Ciments du Maroc est le 2ème cimentier au Maroc et le premier opérateur dans le béton prêt à l’emploi et les granulats.



Le dispositif industriel de cette entreprise est constitué de 3 usines (Aït Baha, Safi et Marrakech), 3 centres de broyage (2 à Laâyoune et 1 à Jorf Lasfar), 5 carrières et 23 Centrales à béton implantées à travers les principales villes du Maroc.







La société compte 720 employés répartis entre les activités ciment et matériaux.



Oumar Nourou

