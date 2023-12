Maroc : Baisse de 13,22% du résultat net des banques en 2022.

Ce résultat net se situe en effet à 10,5 milliards de dirhams contre 12,1 milliards de dirhams en 2021.Il faut noter que l’année 2022 est de loin moins bonne que celle de 2021 qui a été marquée par un rebond de la rentabilité des banques post-crise pandémique avec une forte progression de 78% du résultat net par rapport à 2020 où il se situait à 6,8 milliards de dirhams.



Le total bilan des banques se situé à 1 680 milliards de dirhams contre 1 565 milliards de dirhams en 2021 (+7,34%).

Quant aux crédits par décaissements y compris les prêts aux sociétés de financement, ils passent de 995 milliards de dirhams en 2021 à 1 060 milliards de dirhams un an plus tard. De leur côté, les dépôts de la clientèle se situent à 1 129 milliards de dirhams contre 1 056 milliards de dirhams en 2021.



Les fonds propres (hors bénéfices de l’exercice) connaissent un accroissement de 8 milliards de dirhams à 157 milliards de dirhams.



En ce qui le concerne, le produit net bancaire des banques marocaines s’est replie de 5% avec une réalisation de 50,2 milliards de dirhams contre 52,7 milliards de dirhams en 2021.

Durant la même période, le résultat brut d’exploitation est en repli de 3,7 milliards de dirhams à 24,8 milliards de dirhams contre 28,5 milliards de dirhams.



Selon le rapport de Bank Al Maghrib, le rendement moyen des emplois est en régression de 0,11 point de pourcentage à 3,83% contre 3,94% en 2021. Quant au coût moyen des ressources des banques, il se situe à 0,98% comme en 2021. Par contre, le coefficient moyen d’exploitation est à 52,9% contre 48,5% en 2021.

Par contre, la rentabilité des actifs est en régression, se situant à 0,7% contre 0,8% en 2021. Il en est de même de la rentabilité des fonds propres qui s’établit à 6,9% contre 8,2% à la fin d l’exercice 2021.



Concernant le taux des créances en souffrances des banques, il s’est légèrement amélioré de 0,2 point de pourcentage, passant de 8,6% en 2021 à 8,4% durant la période sous revue. Quant au taux de couverture des créances en souffrance par les provisions, il est resté stationnaire à 68% entre 2021 et 2022. Il était à 69% en 2020.



Au Maroc, le nombre d’établissements de crédit et organismes assujettis au contrôle de Bank Al- Maghrib est passé de 89 établissements en 2021 à 90 établissements en 2022, répartis entre 19 banques conventionnelles, 5 banques participatives, 29 sociétés de financement, 6 banques offshore, 11 associations de micro-crédit, 18 établissements de paiement, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE). Sont également soumises au contrôle de Bank Al-Maghrib, 4 fenêtres participatives (structure dédiée au sein d’une banque conventionnelle mobilisant des ressources conformes aux avis du conseil supérieur des Oulémas (CSO) en vue de financer la clientèle à travers des produits également conformes aux avis du CSO), dont une spécialisée dans la garantie des financements.

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Baisse-de-1322-du-re...