Maroc : Baisse de 21% du résultat net de la Compagnie Minière de Touissit en 2023.

Ces indicateurs mettent en exergue un résultat net qui passe en effet de 205 millions de dirhams (MDH) en 2022 à 163 MDH en 2023. « Compte tenu de l’évolution de la procédure relative au contrôle de l’Office des Changes, telle qu’annoncée précédemment, CMT a comptabilisé une provision supplémentaire impactant ainsi le résultat net au titre de l’exercice 2023 », avance la direction de l’entreprise en guise de justification.



Concernant le chiffre d'affaires, il est resté stable à 592 MDH en dépit, selon toujours la direction de la CMT, d’un contexte de forte volatilité du marché des métaux et une baisse des cours des métaux produits.



Selon les responsables de l’entreprise marocaine, « la CMT a également affirmé son engagement envers l’efficience opérationnelle et la maîtrise des coûts, initiatives qui ont permis de limiter la hausse des charges au titre de l’exercice 2023. » A ce niveau, ils soutiennent que ces efforts se sont traduits par une augmentation de 4 % du résultat d’exploitation en 2023, atteignant 302 MDH contre 290 MDH en 2022 avec une marge d’exploitation renforcée à 51 % contre 49 % l’année précédente.



La direction de la CMT annonce par ailleurs l’accélération des investissements et la poursuite des projets de développement. Selon elle, au cours de l’année 2023, CMT a accéléré la dynamique de développement de ses différentes initiatives stratégiques. Le développement du site de Tighza a été marqué par l’actualisation des ressources minières avec : 799.02 tonnes de plomb, 266.492 tonnes de zinc et 45 millions d’onces d’argent. « Ces découvertes assurent une base solide pour la croissance à venir et s’alignent sur le plan d’expansion de la CMT, notamment avec la mise en production imminente du nouveau puits d’Ighrem Aousser », soulignent les responsables de l’entreprise.



Par ailleurs, ils estiment que l’obtention de six nouveaux permis de recherche dans la province d’Azilal permet à la CMT de consolider son portefeuille de titres miniers avec des métaux de base autour du projet Tabaroucht, notamment avec la finalisation de l’étude de faisabilité et des travaux d’ingénierie de base. « En ligne avec son plan de développement, révèlent les dirigeants de l’entreprise minière, une première prise de participation au niveau international a été réalisée en 2023, portant sur une prise de participation indirecte à hauteur de 9,2% d’actifs miniers en République Démocratique du Congo via Touissit International Corporation, filiale détenue à 100% par CMT. »



Sur les perspectives qui se dessinent à l’horizon, la direction de la société est convaincue que la CMT demeure confiante dans la solidité de sa gouvernance et sa capacité à mener à bien ses différents chantiers de réorganisation autour de son savoir-faire historique et son expertise reconnue. « A ce titre, avance-t-elle, l’année 2024 devrait constituer un tournant stratégique pour CMT avec la mise en production du nouveau puits d’Ighrem Aousser à Tighza et l’accélération du développement du projet de cuivre à Tabaroucht. A ses yeux, ces projets devraient permettre à la CMT d’atteindre un nouveau palier de croissance et d’accompagner l’ambition nationale du secteur minier dans le cadre du plan stratégique « Maroc Mine 2021-2030 ».



Oumar Nourou

