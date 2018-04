Maroc: Ce père de neuf enfants apprend qu’il est stérile depuis toujours

Cette histoire est l’une des plus insolites de Rabat. Un homme a posé plainte contre sa femme. Savez-vous pourquoi? Il n’est pas le père des neuf enfants qu’il croyait siens. Originaire de Sidi Slimane, au nord-est de Rabat, l’instituteur a porté plainte auprès du procureur du roi de Kénitra.



Après 35 ans de mariage avec votre épouse, vous apprenez que vous n’êtes pas le père de ses neuf enfants, comment réagiriez-vous ?



C’est l’histoire d’un homme, un instituteur marocain, qui a vécu marié pendant 35 ans à une femme. De cette union sont nés neuf enfants qu’il croyait siens jusqu’à ce qu’un diagnostic médical vienne changer le cours de son histoire.



Instituteur de profession, l’homme a découvert à la suite d’un examen auréolaire qu’il souffre de stérilité depuis sa naissance.



L’instituteur âgé de plus d’une cinquantaine d’années, est tombé des nues, après avoir appris la terrible nouvelle.



Toujours selon les examens, l’homme souffrirait d’une maladie appelée varicocèle. Une maladie assez rare qui a élu domicile au niveau de son testicule droit, depuis plus de cinquante ans.



Et selon les médecins, toutes les personnes souffrant de cette maladie, ne peuvent avoir en aucun cas d’enfants.

Selon le quotidien Al Massae qui a divulgué l’information, le monsieur a porté plainte auprès du procureur du roi de Kénitra pour adultère.



Un acte qui est puni par la loi marocaine. Il demande ainsi le divorce rompant juridiquement tous liens avec sa femme et ses enfants.



Un choc psychologique terrible pour cet homme



L’instituteur dont le nom n’a pas été révélé confiait avoir des doutes sur la fidélité de son épouse. Mais de là à imaginer que de cette infidélité sortirait neuf enfants, c’est la cerise sur le gâteau.











