Maroc: Cinq corps de migrants sénégalais repêchés Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2023

AFP – La marine marocaine a repêché cinq corps de migrants, tous Sénégalais, et porté secours à 189 autres dont l’embarcation a chaviré samedi au large de Guerguerat, au Sahara occidental, a indiqué, lundi, une source militaire. Les cinq corps sans vie ainsi que 11 migrants dans un « état critique » ont été transférés dans un […] AFP – La marine marocaine a repêché cinq corps de migrants, tous Sénégalais, et porté secours à 189 autres dont l’embarcation a chaviré samedi au large de Guerguerat, au Sahara occidental, a indiqué, lundi, une source militaire. Les cinq corps sans vie ainsi que 11 migrants dans un « état critique » ont été transférés dans un hôpital de Dakhla, au Sahara occidental, a déclaré une source militaire à l’agence marocaine de presse Map. L’embarcation des migrants était partie clandestinement « d’un pays situé au sud du Royaume », tentant de rejoindre les îles Canaries (Espagne), avant d’être interceptée au large de Guerguart en « situation difficile », précise la même source. Les migrants secourus, parmi lesquels une femme, ont été acheminés, dimanche, au port de Dakhla, afin que la gendarmerie marocaine « puisse effectuer les démarches administratives en vigueur », souligne la source militaire marocaine. Au moins 13 migrants sénégalais sont morts à la mi-juillet dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines. La route migratoire des Canaries, porte d’entrée vers l’Europe dans l’océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d’activités au départ des côtes du nord-ouest de l’Afrique. D’autres tentatives de traversées, aussi périlleuses, s’élancent des côtes du Maroc et du Sahara occidental. Tunisie : au moins 11 morts et 44 disparus dans un naufrage près de Sfax AFP – Onze migrants, tous originaires d’Afrique subsaharienne, sont morts et 44 autres sont portés disparus après un naufrage en Méditerranée au large du port de Sfax, ville tunisienne épicentre de l’émigration clandestine, ont annoncé des sources judiciaires, lundi. En Tunisie, « sept nouveaux corps ont été repêchés dimanche soir » venant s’ajouter aux quatre retrouvés auparavant après le naufrage au nord de Sfax, a indiqué à l’Afp Faouzi Masmoudi, porte-parole du tribunal de la deuxième ville de Tunisie. « Les recherches se poursuivent », a ajouté le porte-parole, soulignant que seuls deux migrants avaient pu être secourus sur une embarcation qui comptait 57 occupants, selon les rescapés. Leur bateau de fortune était parti à une date non déterminée d’une plage au nord de Sfax, en face des îles Kerkennah. En revanche, ce drame n’a rien à voir avec deux naufrages d’embarcations parties de Sfax sans doute jeudi dernier, qui ont fait au moins 30 disparus près de l’île de Lampedusa, en Italie, selon les garde-côtes italiens. Sfax se trouve à environ 130 km de Lampedusa et est depuis début 2023 le principal point de départ des milliers de migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée vers l’Europe. Du 1er janvier au 20 juillet, 901 corps de migrants ont été repêchés au large de la Tunisie, dont une majorité originaires d’Afrique subsaharienne, selon un bilan officiel tunisien.



Source : https://lesoleil.sn/maroc-cinq-corps-de-migrants-s...

