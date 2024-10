Maroc : La société AKDITAL annonce une hausse de 70% de son résultat net au 1er semestre 2024.

Les comptes arrêtés par le Conseil d’Administration mettent en exergue un résultat net de qui passe de 75 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2023 à127 MDH au 30 juin 2024. « Cette progression est portée par l’amélioration de la performance opérationnelle du Groupe », souligne la direction de l’entreprise.



Le chiffre d’affaires du Groupe pour le 1er semestre 2024 s’élève à 1 249 MDH, enregistrant une forte croissance de 51 % par rapport aux 828 MDH du premier semestre 2023. De l’avis des responsables de AKDITAL, cette bonne performance reflète à la fois la consolidation des entités historiques, et le succès des établissements ouverts en 2022 et 2023. « En termes de contribution au chiffre d’affaires global du Groupe, l’activité oncologique a vu sa part passer de 29 % au premier semestre 2023 à 32 % au premier semestre 2024 », avancent-ils.



Concernant l’EBITDA, il a progressé de 56% par rapport au 1er semestre 2023, en s’établissant à 334 MDH.



En perspectives, la direction de l’entreprise estime qu’Akdital poursuit son programme d’expansion ambitieux pour 2024, avec 12 nouvelles ouvertures d’établissements prévues, dont 3 sont déjà opérationnels. « Ces développements permettront au Groupe d’atteindre une capacité totale de plus de 3 700 lits répartis sur 33 établissements dans 24 villes, soit une augmentation de 61 % par rapport à 2023 », souligne-t-elle. Les responsables ajoutent que fort du succès de son augmentation de capital en juillet 2024, AKDITAL entend accélérer son expansion au-delà de cette année, en ciblant les régions à forte demande en infrastructures de santé, afin de continuer à soutenir la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-AKDITAL-a...