Maroc : La société Afric Industries annonce une augmentation de 38% de son résultat net au premier semestre 2024.

Selon les comptes de la société arrêtés par le conseil d’administration, ce résultat net est passé de 1 698 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2023 à 2 348 MDH au 30 juin 2024.



Le chiffre d’affaires enregistré en 2024 pour 19 853 MDH, se trouve en hausse de 6% comparé à l’année précédente. « Cette tendance reflète la tendance positive sur le marché domestique en dépit du ralentissement des ventes à l'export » avance la direction de Afric Industries.



Le résultat d’exploitation est en progression de 47% en 2024 par rapport à l’année 2023, passant de 2.616 MDH à 3.847 MDH. Selon la direction de l’entreprise, ceci est dû à la hausse du chiffre d’affaires et au retour au niveau habituel des stocks des produits semi-finis et finis.



Au niveau des prévisions 2024, les responsables de l’entreprise notent que « Afric Industries compte sur des opportunités à l'export et prévoit pour l'exercice 2024 des résultats en légère amélioration par rapport à l'année 2023. »

