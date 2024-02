Maroc : La société EQDOM annonce un repli de 6% de son produit net bancaire en 2023.

Selon la direction de cette entreprise, le PNB est passé de 582 millions de dirhams (MDH) à fin 2022 à 547 MDH à fin 2023. Elle justifie cette régression par la baisse de l’encours client fin 2022 et la hausse du coût de refinancement.



« En cumul, avancent les responsables d’EQDOM, dans un marché APSF (Association Professionnelle des Sociétés de Financement) en croissance de 9,2%, la production nette de 2023 affiche une hausse de +26% par rapport à 2022 pour s’établir à 2409 MDH. » Selon la direction de l’entreprise, cette évolution positive se retrouve à la fois sur les crédits automobiles avec +30% et les crédits personnels avec +23%.



Pour sa part, l’encours brut clients a légèrement progressé de 0,1% à 9 925 MDH contre 9 915 MDH en 2022.



De son côté, l’encours refinancement a enregistré une hausse de 2%, s’élevant à 5 138 MDH contre 5 040 MDH en 2022.

