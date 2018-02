Maroc: Le roi Mohammed VI subit une opération du cœur à Paris

C’est ce lundi 26 février que le roi du Maroc, Mohammed VI, a été opéré du cœur dans une clinique parisienne, à la suite d’un « trouble du rythme cardiaque ». L’information a été relayée dans un communiqué officiel. Le souverain, âgé de 54 ans, « a présenté le samedi 20 janvier 2018 un trouble du rythme cardiaque », ses médecins avaient conclu à un « flutter auriculaire sur cœur sain » et il a subi l’opération « avec succès », a précisé le communiqué de l’équipe médicale.



La chirurgie a normalisé le rythme cardiaque, et le roi serait en mesure de reprendre ses fonctions sans aucune restriction, a indiqué l’agence de presse MAP.



Une photo, diffusée par la monarchie marocaine sur son site officiel, montre le roi Mohammed VI alité suite à l’opération, et entouré de ses enfants Moulay Hassan et Lalla Khadija, ses soeurs Lalla Hasna, Lalla Meryem, Lalla Hasna, et de son frère Moulay Rachid.



Le roi, qui dirige la plus grande dynastie du monde musulman, a pris ses fonctions en 1999, après que son père, Hassan II, soit mort d’une crise cardiaque.



La stabilité politique et sociale du Maroc est étroitement surveillée par les gouvernements occidentaux, car c’est le seul pays d’Afrique du Nord où les groupes djihadistes n’ont pas réussi à franchir et, est un partenaire important contre le militantisme islamiste en termes de partage des renseignements.



Le royaume a échappé à des insurrections populaires comme en Égypte, en Libye ou dans d’autres pays arabes, mais des manifestations ont éclaté depuis 2016, dans certaines zones rurales contre la pauvreté et le chômage.



Le Maroc a évité les manifestations précédentes en combinant des réformes constitutionnelles limitées, de fortes mesures de maintien de l’ordre et de lourdes dépenses publiques.



Crédit photo: Map