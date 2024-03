Maroc : Progression 2% du chiffre d’affaires consolidé de la société Auto Hall au 4ème trimestre 2023.

Selon les indicateurs trimestriels établi par la direction de l’entreprise, ce chiffre d’affaires s’est situé à 4 914 millions de dirhams (MDH) contre 4 831 MDH au 4ème trimestre 2022.



Selon les responsables de la société, durant le quatrième trimestre 2023, le marché national des véhicules neufs a enregistré une reprise des ventes, avec un volume global de 44 129 unités (VP & VUL), en hausse de 8,9% par rapport à l’année 2022.



Cette performance a permis, selon eux, de compenser les baisses constatées tout au long de l’année et de maintenir un niveau des ventes quasi-identique à 2022 (161 504 vs. 161 410 unités).



« Grâce aux actions lancées pour redresser la situation suite à la mauvaise performance du premier semestre, le Groupe Auto Hall a enregistré une forte croissance de ses ventes au titre du trimestre », note encore la direction de l’entreprise.



Les ventes des véhicules neufs du Groupe ressortent à 5 858 unités, en hausse de 21% par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente. « Cette bonne performance a permis d’atténuer le retrait des ventes du premier semestre, impacté par la conjoncture économique nationale et l’indisponibilité de certains modèles », souligne encore la direction du groupe. Sur l’ensemble de l’année, les ventes de véhicules neufs du Groupe ressortent à 19 949 contre 20 199 en 2022. La part de marché au titre du 4ème trimestre s’est située à 13,3% contre 12% pour le 4ème trimestre de 2022.



« La dynamique déployée dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe Auto Hall, à travers l’enrichissement de l’offre, le maillage territorial et le développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée, a renversé la tendance baissière du premier semestre 2023 et devrait permettre de maintenir la trajectoire de croissance du Groupe à court et à moyen terme », note la direction de l’entreprise quant aux perspectives. Elle ajoute que cette dynamique s’accompagne d’une politique d’optimisation des coûts et d’un pilotage efficace de la performance, permettant ainsi de préserver sa profitabilité et de renforcer sa solidité financière.



Oumar Nourou

