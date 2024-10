Maroc : Progression de 13% du résultat net consolidé du groupe AFMA au premier semestre 2024.

Dans ce rapport, le résultat net affiche un solde de 47,6 millions de dirhams (MDH) contre 42 MDH au premier semestre 2023.



En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires s’est élevé à 159 MDH contre 144 MDH au 30 juin 2023, soit une progression de 10%.



Les achats consommés et charges externes sont passés de 35 MDH au premier semestre 2023 à 41 MDH un an plus tard. Quant aux charges de personnel, elles se situent à 35 MDH contre 32 MDH au premier semestre 2023.



Au total, les charges des activités ordinaires ont progressé de 13,35% à 88,175 MDH contre 77,789 MDH au 30 juin 2023.



Le résultat d’exploitation s’est élevé à 69 MDH contre 64 MDH au premier semestre 2023, soit une progression de 8%.





Le résultat net consolidé du groupe AFMA, assureur conseil marocain, a progressé de 13% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon le rapport financier semestriel établi par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Progression-de-13-du...