Maroc : Progression de 26% du chiffre d’affaires consolidé de Immorente Invest au 4eme trimestre 2021

Les indicateurs d’activités établis par la direction de l’entreprise mettent en exergue en effet un chiffre d’affaires de 19,2 millions de dirhams (MDH) contre 15,2 MDH au 4eme trimestre 2020. De l’avis de la direction de Immorente Invest, ce chiffre d’affaires est en hausse de 18% sur l’ensemble de l’année 2021 à 70,1 MDH.



Le loyer a progressé de 31%, s’établissant à 16,8 MDH au 4eme trimestre 2021 contre 12,8 MDH en 2020. << La progression du chiffre d’affaires et des loyers résulte principalement de l’élargissement du périmètre des actifs suite à l’acquisition d’une usine à l’agropole de Meknès louée par Aptiv>>, explique la direction de l’entreprise.

Selon toujours cette direction, le portefeuille d’Immorente Invest est composé d’actifs prémium loués à des locataires de renom (Faurecia, Engie Contracting Al Maghrib, Aptiv (Ex Delphi), FRI master franchisé de McDonald’s, Huawei, Groupe Société Générale, etc..). Par catégorie d’actifs, ce portefeuille de 810 MDH est composé de bureaux (51%), d’actifs industriels (43%) et de commerces (6%).

Les responsables de la société d’investissement signalent qu’aucun investissement n’a été réalisé lors du 4eme trimestre 2021.



Oumar Nourou





