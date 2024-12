Maroc : Situation stationnaire du chiffre d’affaires de la société Rebab Company à fin septembre 2024.

Selon les indicateurs financiers du troisième trimestre 2024, ce chiffre d’affaires s’est situé à 22 000 dirhams comme au 30 septembre 2023.



La direction de la société n’a indiqué aucun investissement durant la période sous revue.



Quant à l’endettement financier, il a augmenté de 69 000 dirhams, passant de 22,040 millions de dirhams au 30 septembre 2023 à 22,109 millions de dirhams un an plus tard.

