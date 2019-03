Marodi Tv gagne le Trophée Or de Youtube Marodi Tv vient de remporter le Trophée Or de Youtube. Une première en Afrique de l'Ouest.



Les trophées Or sont attribuées aux chaines youtube qui atteignent 1 million d'abonnés. Marodi Tv a dépassé ce chiffre et compte actuellement plus d'1 million 250 abonnés après 7 années d'existence.



Les autres prix attribués par youtube à ses contributeurs sont le Trophée d'argent pour 100 mille abonnés et le Trophée Diamant avec 10 millions d'abonnés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos