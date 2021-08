Marseille: Un Sénégalais tué en plein…match de football ! Mamadou Ndiaye, un jeune Sénégalais établi en France, a été tué lors d’un match de football à Marseille.



Ce dernier, selon son ami témoin des faits, se disputait avec des Maghrébins au cours du jeu. Une dispute au cours de laquelle il a été agressé par trois jeunes Maghrébins. L’un d’eux a été arrêté. L’enquête suit son cours.



Mais, souligne Rewmi qui livre l’info, ce garçon n’était mêlé ni de près, ni de loin à ces histoires de trafic de drogue, qui est en train de gangrener la ville.



La dépouille sera rapatriée vendredi prochain, 3 septembre 2021. Son père, Ibra Ndiaye, accompagnera la dépouille, à bord du vol Air Sénégal, après la levée du corps prévue mercredi prochain, 1er septembre, à la morgue de l’hôpital de la Timone, à Marseille. L’enterrement est prévu à Thiès.



Le Consul général du Sénégal, Abdourahmane Koïta, a pris en charge les frais liés au rapatriement du corps et à la réservation du billet pour le père.



Depuis le mois de juin, il y a eu 9 meurtres dans la rue non élucidés. Pas plus tard qu’il y a deux semaines, un jeune Guinéen a été tué à coups de Kalachnikov.



Un jeune Gambien aussi a été victime de ces meurtres. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, s’est rendu dans les lieux du drame pour s’enquérir de la situation des familles.



Depuis le début de l’année 2021, 14 jeunes ont été tués à Marseille.















Rewmi



