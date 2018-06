Martin Mourre, historien-chercheur : « il ne faut pas s’attendre à ce que Macky Sall fâche l’ancienne puissance colonisatrice »

Martin Mourre est un chercheur français qui a travaillé sur la question des tirailleurs. Auteur du livre "Thiaroye 44, Histoire et mémoire d'un massacre colonial’’, il revient dans un entretien avec le quotidien "L’Enquête", sur les propos "dérangeants" du Président Macky Sall relatifs à un traitement de faveur au bénéfice des Sénégalais pendant la colonisation. Plus qu'un dérapage verbal, il considère qu'il y a une offensive contre l'histoire guidée par les intérêts de la France au Sénégal.



« Aujourd'hui, Macron et Macky marchent clairement la main dans la main. Il ne faut pas s'attendre à ce que Macky Sall se saisisse d'enjeux symboliques, mémoriels qui fâchent l'ancienne puissance colonisatrice », a fait savoir Martin Mourre.



Qui revenant sur les propos du président Sall sur le traitement de faveur au bénéfice des tirailleurs sénégalais pendant la colonisation, l’historien dément.



« Je ne pense pas que les tirailleurs avaient droit à des desserts. Les propos de Macky Sall, je les trouve assez problématiques. Quand on regarde un tout petit peu la vidéo en question, on voit que c'est un trait d'humour. C'est d'ailleurs la justification de la présidence qui dit que c'est une boutade. Ayant travaillé sur ces questions, je ne trouve pas ça drôle, du tout. C'est un massacre de masse », a indiqué l’historien-chercheur.













Enquête