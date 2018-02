Mary Teuw Niane : « Il n’y a pas de duel entre Macky Sall et Idrissa Seck »

Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche estime qu’il n’y a pas de duel entre le président de la République du Sénégal et d’Idrissa Seck, en ce concerne la bataille de l’opinion par presse interposée, à propos des accords bilatéraux signés entre le Sénégal et la Mauritanie à Nouachott dernièrement.



« Non, Il n’y a pas de duel. Entre Macky sall et Idrissa Seck. C’est un candidat parmi les autres, et aussi Idrissa Seck est un citoyen et quand un citoyen interpelle le Président, il peut répondre si son temps et son agenda le permettent. Parfois, les politiques ou les politiciens enfoncent le clou, mais, il faut dire que cet accord va être ratifié par l’Assemblée nationale », a martelé Mary Teuw Niane, il y a quelques minutes au cours de l’émission "Le Grand Jury" de la RFM avec Mamoudou Ibra Kane écoutée par Leral.net.



« Mais personnellement, je salue les accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie à l’image de l’OMVS l’une des plus grandes organisations de gestion de bassin les plus importantes au Monde. Et c’est tout heureux d’avoir trouvé un terrain d’entente sur ces gisements de gaz qui devraient permettre au Sénégal d’attirer des investisseurs et beaucoup d’acteurs de développement. En plus, ce gaz devrait nous permettre le plus rapidement, à atteindre l’objectif de l’électrification totale du Sénégal », a ajouté Marie Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.



Accueillant son homologue Geoge Weah en visite d'amitié au Sénégal, le président de la République, Macky Sall en avait profité jeudi matin au Palais, pour clore le débat sur l’accord signé récemment entre le Sénégal et la Mauritanie, suite à la lettre ouverte qu'Idrissa Seck a écrite sur la question.



Leral.net

