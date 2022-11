Masculinité positive: Le MFFPE reconnaît que les violences basées sur le genre, sont d'actualité

Le ministre de la Femme présidait la rencontre sur la consultation des jeunes de l'Union africaine, sur la masculinité positive. Fatou Diané Gueye reconnaît d'ailleurs que la réalité quotidienne est encore marquée par des violences basées sur le genre, avec des conséquences souvent dramatiques pour les femmes et les filles. Dans son discours d'ouverture, elle invite les hommes et les jeunes à s'impliquer, à agir et à réagir davantage, pour éradiquer ces violences en Afrique. A l'en croire, le Sénégal se reconnaît bien dans cette démarche protectrice, pour avoir reconnu la violence comme un obstacle à l'épanouissement de la femme.