Masculinité positive: dans l'optique d'éliminer la violence à l'égard des femmes et filles Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 22:30 | | 0 commentaire(s)| La conférence inaugurale des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour éliminer la violence contre les femmes et les filles en Afrique s'est tenue ce mercredi 9 novembre. Ceci en concert avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles et pour marquer le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre.

Ce jeudi le chef de l'Etat Macky Sall sera attendu pour apporter son soutien à cette journée de la femme africaine.



