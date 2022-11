"Masculinité positive" mise en place : Comment impliquer les hommes et les garçons dans la lutte contre les VBG

Par le concept ‘’Masculinité positive’’, il faut comprendre la déconstruction des stéréotypes, la promotion des femmes, des idées sexistes, les pesanteurs sociales, les normes du patriarcat, bref une réadaptation de tous ces termes dans la vie de tous les jours.



Par rapport à cet état de fait, le ministre de la Femme estime qu’en Afrique et dans nos Etats respectifs, il existe un cadre juridique protecteur des femmes et des filles, qui vient s’adosser aux valeurs culturelles ancestrales qui accordent une place de choix à la femme et à la jeune fille, future épouse, mère et grand-mère.



Cela, même si, au Sénégal, il ne se passe pas un jour sans entendre parler d’un cas de violence fait sur une femme ou une fille.



Le ministre de la Femme présidait la rencontre sur la consultation des jeunes de l’Union africaine sur la masculinité positive. Fatou Diané Guèye reconnaît d’ailleurs que la réalité quotidienne est encore marquée par des violences basées sur le genre, avec des conséquences souvent dramatiques pour les femmes et les filles.



Dans ce sillage, elle invite les hommes et les jeunes à s’impliquer, à agir et réagir davantage pour éradiquer ces violences en Afrique. À l’en croire, le Sénégal se reconnait bien dans cette démarche protectrice, pour avoir reconnu la violence comme un obstacle majeur à l’épanouissement de la femme.



Selon elle, il faut lutter contre la masculinité toxique. À cet effet, le changement des mentalités et des comportements est nécessaire.



La masculinité positive promeut l’engagement des garçons ou des hommes dans le combat pour l’éradication des violences basées sur le genre, qui était jusque-là exclusivement porté par les femmes elles-mêmes ou les organisations féministes chargées de la défense et de la protection des droits des femmes et des jeunes filles, selon le ministre de la Jeunesse.



Pape Malick Ndour estime que la famille est la cellule de base de toute société et faire subir une quelque violence à la femme et aux enfants de quelque nature qu’elle puisse être, constitue assurément une atteinte grave à la société.

