Massacre de Boffa : Deux des suspects entendus dans le fond

Nfally Diémé, 47 ans et Cheikh Oumar Diédhiou 39 ans, deux des suspects arrêtés dans le cadre de l’enquête de Boffa, ont été interrogés dans le fond par le doyen des juges du tribunal de Grande instance de Ziguinchor, dans l’affaire de l’attaque qui a coûté la vie à 13 personnes, le samedi 6 janvier 2018 à Boffa.



Selon "Libération" qui rapporte la nouvelle, d’autres auditions ont été programmé dans les prochains jours.

Pour rappel, l’enquête menée par la Section de recherches de Dakar avait conduit à l’ouverture d’une information judiciaire visant 16 suspects, tous mis en examen et écroués. Certains des suspects ont été d’ailleurs transférés dans les prisons de Dakar pour plus de sécurité.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention d’arme de première catégorie sans autorisation administrative préalable, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, vol en réunion avec port d’armes et usage de violences et séquestration.