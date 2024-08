Massacre de Thiaroye: le Front panafricain Gassi exige une fouille archéologique et invite les autorités à s’affirmer Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Front pour le retrait des bases militaires françaises/Gassi a demandé la déclassification des archives concernant les tirailleurs sénégalais massacrés à Thiaroye pour permettre à l’Afrique et au Sénégal de connaître la vérité dans cette histoire. L’organisme porté sur les fonts baptismaux et qui regroupe des organisations panafricaines a également exigé une fouille archéologique sur les lieux du massacre pour déterminer les chiffres exacts de cet assassinat. L’entité a par ailleurs invité les autorités, notamment, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à s’affirmer devant la France. Elle a déploré le fait que Sonko se soit adressé sur la question des tirailleurs en tant que président du Pastef et non en tant que premier ministre et l’invite à engager sa responsabilité. En outre, le Front a livré son regard sur l’élargissement de la décision de l’Etat français d’étendre sa reconnaissance « Mort pour la France » à l’ensemble des tirailleurs massacrés à Thiaroye. Le Front pour le retrait des bases militaires françaises/Gassi animait, ce 16 août, une conférence de presse pour demander des actes concrets pour le départ définitif de l’armée française du Sénégal.

