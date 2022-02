Massalikoul Djinan- foire du ramadan : le représentant du khalife général des mourides a reçu le DG du CICES

M. Salihou Keita a présenté à M. Mbakiyou Faye, représentant du khalife général des mourides à Dakar, l’initiative Ramadan Expo Dakar ou la foire du Ramadan qui sera organisée du 29 mars au 24 avril 2022 au CICES .



Ils ont échangé sur le modèle d’organisation. Car au delà des expositions ventes de produits du ramadan, il y aura une très large partie consacrée à la religion musulmane.

A la suite de leurs échanges le représentant du Khalife a salué vivement l’initiative avant de formuler des prières pour la réussite de l’événement.



Il a félicité M. Keïta qui a pris l’initiative d’associer pleinement la religion musulmane à cette opération pour le mois de ramadan en passant par les familles religieuses du pays.



Pour rappel, cette visite de M. Salihou Keïta à Massalikoul Djinan fait suite à celles qu’il a effectué déjà à la famille Omarienne et chez les Layenne. Cette initiative a été partout magnifiée comme une des plus belles stratégies religieuses, culturelles et populaires..