Massalikoul Djinane : Le protocole sanitaire a été bien appliqué aux abords de la mosquée… La fête de l’Aïd Al Kébir qui correspond à la plus grande fête musulmane est célébrée ce mercredi à Massalikul Jinaan par toute la communauté mouride présente à Dakar. Dakaractu

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Pour la fête de la Tabaski, la grande mosquée de Massalikul Jinaan a mené la prière sous le respect des gestes barrières édictées par les autorités sanitaires.



L’Imam, Serigne Moustapha Abdou Khadre dirigeant la prière est revenu sur l’importance de ces mesures qui sont appliquées aux alentours de la mosquée.



Le masque bien porté, les produits désinfectants et tout le dispositif sanitaire déployé sur les lieux sont de rigueur pour permettre aux fidèles de se conformer aux recommandations sanitaires...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos