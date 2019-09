Massalikoul Jinane : Macky Sall et Me Abdoulaye Wade réunis (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est une des images marquantes de cette journée symbolique. A l’heure où l’imam ratib de la mosquée Massalikoul Jinane fait son sermon du vendredi, les deux hommes forts de la République sont apparus pas loin l’un de l’autre. En effet, ils sont séparés par Serigne Mountakha Mbacké qui, comme Macky Sall, est assis à même le sol tandis que Me Abdoulaye Wade est sur une chaise, sans doute pris par l’âge.



senenews







Accueil Envoyer à un ami Partager