Massaly : « Ousmane Sonko, la spirale salafiste ou la stratégie du bonimenteur » « Coutumier des faits, Ousmane Sonko a encore récidivé dans son jeu favori : la calomnie et la manipulation. L’on comprend qu’il soit devenu difficile pour lui de vivre dans l’ombre et de devoir se faire oublier. Ainsi, à défaut d’être un apprenti sorcier, il opère sa mue dans la pyromanie. Qu’il en soit assuré, le peuple sénégalais et sa justice avec ne l’ont pas oublié…

"Sonko est un homme aux visées funestes. Le populisme, c’est son art. Sa dernière sortie transpire l’indécence, l’inconstance et l’inconséquence. Je me demande sur quelle planète vit Ousmane Sonko et ses camarades. Sinon comment font-ils toujours preuve de mauvaise foi en voulant nier les belles percées du régime du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall dans tous les domaines. Parler de mauvaise gouvernance de nos ressources, c’est vraiment mentir aux Sénégalais."



Et Massaly de défendre la gouvernance sobre et vertueuse du chef de l’Etat. « Dès son arrivée au pouvoir, le Chef de l’Etat a mis en place des mécanismes de protection et de sauvegarde de nos deniers publics. Il a toujours prôné une gouvernance vertueuse » , précise le Président du Conseil d’Administration de l’Office National de Formation professionnelle (ONFP).



C’est pourquoi l’élégance républicaine aurait été de proposer des solutions et non de chercher à se constituer un capital sympathie perdu d’avance sur fond de politique politicienne.



Quant à la marche de la Société Civile et de l’opposition, je demande au Préfet de Dakar d’interdire toute manifestation. Il n’y a rien qui justifie cette clameur sur le rapport de la Cour des Comptes. On l’a rendu public et les autorités compétentes sont en train de s’y pencher pour voir la suite à donner. Il faut que Sonko et Cie respectent les Sénégalais.



Pour le concert de casseroles annoncé le 31 Décembre à l’heure du discours de fin d’année du Président de la République, c’est de la pure discourtoisie, de l’indiscipline caractérisée. Je demande au peuple souverain se démarquer de cette mascarade. Que le coup de la loi s’applique durement sur son initiateur, le violeur du siècle Ousmane Sonko. La violence verbale n’est pas un argument en politique. On gouverne avec les idées, on s’oppose par les idées, le programme en bandoulière pour servir l’intérêt général.



