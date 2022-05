Massaly : "On ne peut violer et détourner des caisses d'avance et venir faire la morale..."

Mouhamadou Lamine Massaly n'a pas omis d'écorcher Ousmane Sonko et Khalifa Sall, faisant allusion aux histoires de moeurs et de la Caisse d'avance. "On ne peut plus laisser faire. Si on laisse impunément les violeurs et les criminels déambuler de gauche à droite, il faut ouvrir les prisons et laisser partir les détenus chez eux", a-t-il attaqué.