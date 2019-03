Massaly répond à ses détracteurs

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 10:12

Mouhamed Massaly est dans tous ses états, suite aux attaques qu’il a subies après avoir annoncé sa démission du PDS et jeté l’anathème sur Me Wade. En marge de la conférence publique organisée par les femmes de ‘’madické2019’’, il a assuré qu’il fera face à ses détracteurs.



« Nous nous sommes battus pour une cause bien déterminée. Nous nous sommes battus pour Me Wade, ce qui nous a valu nos multiples arrestations. Mais aujourd’hui, le constat est unanime, nous avons été trahis. Leurs menaces ne me feront pas peur. J’ai une autorisation de port d’arme. S’ils m’insultent, je répondrais. S’ils m’attaquent, ils me verront sur leur chemin », a-t-il déclaré.













