Massification : Habib Niang grossit les rangs de l’ APR avec le Mouvement « Senegal D’abord » Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 11:58 | | 0 commentaire(s)| Baba Sankaré le désormais ex-président du mouvement « Sénégal d’abord » vient de déposer ses balisons chez le responsable apériste de Thiés Habib Niang. Le 2 Juillet 2022. Le ralliement a été acté par une conférence de presse devant les militants et les sympathisants du mouvement « Sénégal d’abord ».

« Notre mouvement « Sénégal d’abord » après larges concertations et tenant compte de la belle posture du président Habib Niang et notamment sa qualité de bel exemple pour la jeunesse, son investissement, dans le social, son attention particulière pour le mieux-être des populations, mais aussi la confiance dont il jouit devant le Président Macky Sall » a déclaré le tout nouveau militant du président Habib Niang.



Hors-mis, les qualités humaines de l’homme la vision nouvelle de Habib Niang de la politique et de son engagement sans faille aux prés de son excellence le chef de l’Etat, « nous ont séduit et réconforté dans notre décision de rallier l’Alliance pour la République en passant par Niang qui est une personnalité connu et reconnu par ses pairs » rappelle M. Sankaré.



L’engagement et la loyauté de tous sont mis à rude épreuve « nous venons d’entamer, un nouvel engagement, non sans nous éloigné de notre objectif. Cet homme chez qui nous venons d’entrer a une vision et un engagement pour le bien-être des populations. Le choix porté en la personne du président Habib n’est pas fortuit et se justifie à bien des égards » souligne Baba Sankaré.



Pour finir, les nouveaux militants se tiennent à la disposition de leur leader Habib Niang dans un nouveau dynamisme de travail avec tout le staff de Suxxali Sénégal.















Accueil Envoyer à un ami Partager