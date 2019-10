Massogui Sylla demande :La levé de l’humilité parlementaire de Ousmane Sonko afin qu’il fera face à Mamoune Diallo Pour la manifestation de la vérité dans le dossier des 94 milliards impliquant les sieurs Mamour Diallo et Sonko. l'Assemblée nationale devrait pensé à la levée de l'immunité parlementaire de Sonko. Sonko avait déclaré urbi et orbi que jamais Mamour Diallo n'oserait porter plainte contre lui. Il avait dit devant les caméras de télévision qu'il détenait les preuves de la culpabilité de Mamour Diallo. Qu'il connaissait d'ailleurs le nom des banques et numéro de compte qui ont reçus l'argent. Et avec le regard menaçant et donnant l'impression de savoir ce qu'il disait Sonko éructait la bave à la bouche qu'il va mettre à la disposition de la presse ses preuves.



Donc c'est aujourd'hui l'occasion d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce dossier. Raison pour laquelle il demande à ce que l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire de Sonko.

Ce dernier devrait arrêter sa fuite en avant et sa politique d'endormissement du peuple. La victimisation et la manipulation ne passeront pas.

Il a soulevé ce dossier et sans que personne ne demande rien dit détenir les preuves de ses accusations. Le peuple a besoin de savoir la vérité sur ce dossier. Les effets de manche n'y ont pas leur place. La plainte que d'aucuns prenaient pour une utopie est devenu réalité. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'enfin le peuple connaisse la vérité.

Il n'y plus d'échappatoire si vraiment Sonko dispose de preuves comme il le dit il n'a qu'à les mettre à la disposition de la justice. Pour qu'enfin éclate la vérité.

