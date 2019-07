Massogui Sylla tire sur l’opposition : Les manipulations et les mensonges ne sont pas éternel

Les vendeurs d'illusion viennent afin de comprendre que le mensonge n'est pas éternel. Ils viennent de vivre une énorme désillusion lors de leur marche d'hier. Les Sénégalais ont d'autres chats à fouetter. Ils ont compris en fait que ce groupuscule n'est pas animé par les intérêts du Sénégal. Mais par une volonté de se faire une nouvelle virginité politique. Les Sénégalais ont finis de comprendre que tout leur logorrhée à pour soubassement le mensonge et la manipulation. Les Sénégalais se sont finalement rendus compte qu'on les a attiré dans un combat qui n'est pas la leur. Et que les soi-disants nouveaux chevaliers des valeurs sont en fait de vrais tartuffe.



Ces éternels loosers semblent oublier que le Sénégalais ne se nourrit pas de ses vomissures.



Comme ce conglomérat d'aigris n'a pas de culture politique car ignorant la psychologie Sénégalaise et ses réalités. Forcément ils se casseront comme d'habitude les dents.

Hier encore Sonko s'est illustré comme à son habitude de la pire des manières en insultant les Sénégalais. Parceque tout simplement ces derniers ont refusés de répondre à leur appel. Le voile des ténèbre s'est enfin dissipé laissant échapper la lumière diurne.

Messieurs la célébrité ne se décrète pas. Et le Sénégalais n'est pas idiot.



Pourquoi la bande de chasseurs de primes à la solde de lobby bien connu n'a pas beaucoup communiquer sur son audience avec le Khalife général des Mourides. Dans le furtif compte rendu de cette audience ils n'ont juste énumérés que les propos qu'ils ont tenus devant le Khalife. Nulle part la réponse du Khalife.



Les Sénégalais ont enfin découvert qu'en réalité cette bande de tartuffe ne s'active que sur les questions d'argent. La santé l'éducation la violence exercée sur les femmes sont le cadet de leur soucis.



Décidément leur manque de respect envers les Sénégalais est sans équivoque. Voilà des gens qui pensent sortir de la cuisse de Jupiter et qui sont en fait qu'un tas d'immondice.

Le réveil a dû vraiment être brutal pour qu'ils perdent leur lucidité.

C'est pathétique ! Ahurissant et pénible de voir Mamadou Lamine Diallo tenter lamentable d'enrôler Wade dans leur »...



Ainsi incapable de faire des Sénégalais des moutons de Panurge les voilà faire dans l' insulte.

Aujourd'hui que tout leur initiative s'écroule comme un château de cartes. Il ne leur reste plus qu'à tenter d'aller en prison histoire de bénéficier de la compassion légendaire des Sénégalais.

Sûr qu'ils feront n'importe quel menace manipulation et provocation juste pour se faire enfermer.



*Massogui Sylla membre de la cojer nationale *

