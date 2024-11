Matam : « And Ci Kooluté » mobilise les foules à Boki Saboundou Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)| La coalition « And Ci Kooluté Nguir Sénégal » a fait vibrer le village de Boki Saboundou; dans le département de Matam. D'après Abdou Karim Sall, "partout où la coalition « AKS » passe, la mobilisation est au rendez-vous !" "En direction des Législatives anticipées du 17 prochain, elle continue de rassembler les cœurs et les espoirs du Fouta, pour un avenir meilleur", lit-on.















